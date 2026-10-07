«Забег Единства» даст старт спортивной программе форума «Россия — спортивная держава»

Массовый пятикилометровый «Забег Единства» состоится в рамках спортивной программы форума «Россия – спортивная держава», который пройдёт в Красноярске с 21 по 23 октября.

Форум проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

Как отметил председатель организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в рамках проведения РСД в Красноярске подготовлена насыщенная спортивная программа.

Деловая и выставочная программа Форума пройдёт в МВДЦ «Сибирь», культурно-образовательная — в Национальном центре «Россия» на Енисее, спортивная — в «Арене Север», стадионе «Енисей», площади Мира в Красноярске и других локациях.

Старт забега состоится в 8:00 на площади Мира. Участники пробегут по историческому центру Красноярска, через Вантовый мост и остров Татышев, после чего вернутся к месту старта. Принять участие могут взрослые и дети от 12 лет.

«Спортивная программа станет продолжением ключевых тем Форума. В Год единства народов России особенно важно создавать форматы, которые объединяют людей через спорт — детей и взрослых, профессиональных спортсменов и любителей. Мы хотим не только познакомить участников с чемпионами и дать возможность попробовать себя в разных видах спорта, но и передать спортивные традиции следующему поколению», — отметил ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Большая программа ждёт юных баскетболистов. В международном турнире «Наследие чемпионов» сыграют восемь команд из России, Беларуси и Китая. Участие в торжественном открытии турнира примут глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, легенды отечественного баскетбола Сергей Тараканов и Тимофей Мозгов. 22 октября они проведут для участников и гостей мастер-класс и автограф-сессию, а также примут участие в товарищеском матче между командой правительства Красноярского края и сборной гостей Форума.

В рамках Спортивной программы пройдёт Суперкубок России по хоккею с мячом. 22 октября за трофей поборются чемпион России московское «Динамо» и победитель Кубка России, который определится позднее.

Также в спортивной программе Форума – всероссийские соревновани