15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мужская сборная России по гандболу сыграет на турнире в Тунисе

Мужская сборная России по гандболу сыграет на турнире в Тунисе
Комментарии

Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдёт с 5 по 7 ноября. Об этом сообщает Федерация гандбола России. Помимо атлетов из России, участие в турнире примут сборные Туниса, Бразилии и Японии.

«Подопечные Льва Воронина соберутся в Новогорске в воскресенье, 1 ноября, вылет в Тунис запланирован в ночь с 3 на 4 ноября. Список игроков, которые будут вызваны для подготовки к турниру, ФГР опубликует в ближайшее время», — говорится в заявлении Федерации гандбола России.

Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские национальные команды до участия в международных соревнованиях.

Материалы по теме
Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 в Роттердаме в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Другие