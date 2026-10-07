Карелин, Власов и Мамиашвили поддержат юбилейный турнир «Победа» в «Лужниках»

17-18 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» пройдёт 10-й Международный турнир по греко-римской борьбе «Победа». На ковёр выйдут более 1000 юных борцов из всех регионов России и 10 зарубежных стран – Азербайджана, Армении, Казахстана, Беларуси, Грузии, Туркменистана, Кыргызстана, Кубы, Индии, Турции.

Турнир проводится при поддержке трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и президента Федерации спортивной борьбы России, олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили.

«Данный проект показывает, что наш спорт развивается и, самое главное, даёт возможность подрастающему поколению двигаться вперёд», – отмечает Роман Власов.

С 2023 года Лига Победы провела девять турниров для спортсменов от пяти до 16 лет. В среднем каждый собирал около 800 участников, а всего за время существования проекта на ковёр вышли более 7000 юных борцов.

Соревнования продлятся два дня. Церемония открытия начнётся 17 октября в 15:00. На следующий день в 15:00 стартуют гала-финалы с участием звёзд мирового спорта, после них пройдёт церемония закрытия.

Борцы выступят в весовых категориях от 25 до 110 кг в шести возрастных группах.

На турнир приедут глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заслуженный тренер России Ирина Винер, председатель совета директоров ГК «Таврос» Рустем Миргалимов и начальник Управления президента РФ по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Вадим Титов. Ожидаются также послы стран-участниц.

17 октября в рамках открытия турнира состоится театрализованное представление истории выступления российских спортсменов соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх. 18 октября состоится премьера постановки о жизни выдающегося борца Ивана Максимовича Поддубного, приуроченная к 155-летию со дня его рождения. Спектакль поставила Зарина Мухитдинова. Роль Поддубного исполнит Олег Тактаров, победитель турнира UFC 6 (1995).