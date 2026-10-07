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Олимпийский чемпион Кассара назначен генеральным менеджером сборной России по рапире

Олимпийский чемпион Кассара назначен генеральным менеджером сборной России по рапире
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Двукратный олимпийский чемпион итальянец Андреа Кассара назначен на пост генерального менеджера мужской и женской сборных России по фехтованию на рапирах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

«Поздравляем Андреа с назначением и желаем неиссякаемой энергии, безграничного терпения, удачи и успехов в работе на благо российского фехтования!» – говорится в заявлении федерации.

Андреа Кассаре 42 года. Он дважды становился чемпионом Олимпийских игр в командных соревнованиях – в 2004 и в 2012 году, а также бронзовым призёром в индивидуальном зачёте в 2004 году. За свою профессиональную карьеру Кассара также восемь раз становился чемпионом мира и 10 раз – чемпионом Европы.

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