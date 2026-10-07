Сборная России по футзалу сыграет с Таджикистаном

Сборная России по футзалу дважды сыграет с Таджикистаном. Встречи пройдут в столице Таджикистана Душанбе 18 и 20 октября на базе дворца спорта «Кохи Олимп». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В расширенный состав российской сборной вошли 26 футболистов. Подготовку к играм команда начнёт 13 октября на базе в Красногорске. На учебно-тренировочный сбор вызовут 17 футболистов.

Последняя встреча сборных России и Таджикистана состоялась в 2022 году. Тогда Душанбе дважды принимал российских футболистов. В первой игре сильнее оказались хозяева, матч окончился со счётом 10:7. Вторая встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу российской сборной.