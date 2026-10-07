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Фудзинами прервала серию из 155 побед, уступив в полуфинале Азиатских игр по борьбе

Фудзинами прервала серию из 155 побед, уступив в полуфинале Азиатских игр по борьбе
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по борьбе Акари Фудзинами, выступающая за Японию, прервала серию из 155 побед, уступив представительнице Китая Сон Иль Сим в полуфинале Азиатских игр – 2026 в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщает Объединённый мир борьбы (UWW).

Это поражение стало для Фудзинами первым на международной арене и первым – за девять лет. В конце прошлого года японка перешла из весовой категории до 53 кг в 57 кг. Она считалась главным фаворитом соревнований в Нагое.

Азиатские игры – 2026 проходили с 19 сентября по 4 октября в префектуре Айти и её столице Нагое, Япония. В общем медальном зачёте победителем стала сборная Китая. На втором месте расположилась сборная Японии. Тройку лидеров замкнула Южная Корея.

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