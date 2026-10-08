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Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: расписание на 8 октября

Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: расписание на 8 октября
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Сегодня, 8 октября, стартует второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Ташкенте, Узбекистан. Финальные заплывы начнутся не ранее 16:02 мск. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание дня.

Плавание. Кубок мира на короткой воде. Ташкент, Узбекистан. Расписание на 8 октября:

  • 16:02 — Женщины. 400 м вольный стиль.
  • 16:12 — Мужчины. 400 м вольный стиль.
  • 16:21 — Женщины. 50 м на спине.
  • 16:28 — Мужчины. 200 м на спине.
  • 16:35 — Женщины. 200 м баттерфляй.
  • 16:43 — Мужчины. 100 м баттерфляй.
  • 16:51 — Женщины. 200 м брасс.
  • 16:59 — Мужчины. 100 м брасс.
  • 17:06 — Женщины. 50 м вольный стиль.
  • 17:12 — Мужчины. 50 м вольный стиль.
  • 17:18 — Женщины. 100 м комплекс.
  • 17:25 — Мужчины. 100 м комплекс.
Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
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