Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: расписание на 8 октября

Сегодня, 8 октября, стартует второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Ташкенте, Узбекистан. Финальные заплывы начнутся не ранее 16:02 мск. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание дня.

Плавание. Кубок мира на короткой воде. Ташкент, Узбекистан. Расписание на 8 октября: