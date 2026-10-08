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Александра Кузнецова стала бронзовым призёром Кубка мира в Ташкенте на 50 м на спине

Александра Кузнецова стала бронзовым призёром Кубка мира в Ташкенте на 50 м на спине
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Российская пловчиха Александра Кузнецова заняла третье место на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан, на дистанции 50 м на спине. Она показала время 26,66.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 50 м на спине
08 октября 2026, четверг. 16:21 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
25.70
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+0.61
3
Александра Кузнецова
Россия
+0.96

Победу одержала представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 25,70. Серебро взяла Рос Ваноттердейк из Бельгии (+0,61).

Кубок мира по плаванию на короткой воде. Второй этап. Ташкент, Узбекистан. 50 м на спине. Женщины:

  1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 25,70.
  2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — отставание 0,61.
  3. Александра Кузнецова (Россия) +0,96.
  4. Алина Гайфутдинова (Россия) +1,02.
  5. Мария Осетрова (Россия) +1,07.
  6. Арина Суркова (Россия) +1,20.
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