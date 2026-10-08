Александра Кузнецова стала бронзовым призёром Кубка мира в Ташкенте на 50 м на спине

Российская пловчиха Александра Кузнецова заняла третье место на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан, на дистанции 50 м на спине. Она показала время 26,66.

Победу одержала представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 25,70. Серебро взяла Рос Ваноттердейк из Бельгии (+0,61).

Кубок мира по плаванию на короткой воде. Второй этап. Ташкент, Узбекистан. 50 м на спине. Женщины: