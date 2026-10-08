15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова одержала победу на 200 м брассом на этапе КМ в Ташкенте

Евгения Чикунова одержала победу на 200 м брассом на этапе КМ в Ташкенте
Комментарии

Чемпионка Европы 2026 года по плаванию Евгения Чикунова одержала победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан.

Чикунова завершила заплыв, показав результат 2.17,33 минуты. Второй на финише стала представительница Нидерландов Тес Схаутен (2.20,07), замкнула тройку призёров ирландская пловчиха Мона Макшерри с результатом 2.20,41 минуты. Четвёртой на финише стала россиянка Виталина Симонова (2.21,98).

Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 200 м брасс, женщины:

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.17,33.
2. Тес Схаутен (Нидерланды) – 2.20,07.
3. Мона Макшерри (Ирландия) – 2.20,41.
4. Виталина Симонова (Россия) – 2.21,98.

Материалы по теме
Очередной рекорд Корнева и серебро Петросян. Главные события спорта 3 октября
Очередной рекорд Корнева и серебро Петросян. Главные события спорта 3 октября
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android