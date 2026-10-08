Евгения Чикунова одержала победу на 200 м брассом на этапе КМ в Ташкенте

Чемпионка Европы 2026 года по плаванию Евгения Чикунова одержала победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан.

Чикунова завершила заплыв, показав результат 2.17,33 минуты. Второй на финише стала представительница Нидерландов Тес Схаутен (2.20,07), замкнула тройку призёров ирландская пловчиха Мона Макшерри с результатом 2.20,41 минуты. Четвёртой на финише стала россиянка Виталина Симонова (2.21,98).

Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 200 м брасс, женщины:

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.17,33.

2. Тес Схаутен (Нидерланды) – 2.20,07.

3. Мона Макшерри (Ирландия) – 2.20,41.

4. Виталина Симонова (Россия) – 2.21,98.