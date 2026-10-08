Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 100 м брассом на Кубке мира в Ташкенте

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золотую медаль на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Пригода коснулся бортика, остановив секундомер на отметке 55,98 секунды.

Серебряным призёром в этом виде программы стал американец Люк Барр, который показал результат 56,42 секунды. Бронзу завоевал представитель Нидерландов Каспар Корбо (56,50). Стоит отметить, что в заплыве также приняли участие ещё два российских пловца: Александр Жигалов занял пятое место (57,05), а Даниил Писецкий – седьмое (57,37).

Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 100 м брасс, Мужчины:

1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,98.

2. Люк Барр (США) – 56,42.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 56,60.

...

5. Александр Жигалов (Россия) – 57,05.

7. Даниил Писецкий (Россия) – 57,37.