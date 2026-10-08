15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 100 м брассом на Кубке мира в Ташкенте

Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 100 м брассом на Кубке мира в Ташкенте
Комментарии

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золотую медаль на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Пригода коснулся бортика, остановив секундомер на отметке 55,98 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 100 м брасс
08 октября 2026, четверг. 16:59 МСК
Окончено
1
Кирилл Пригода
Россия
55.98
2
Люк Барр
США
+0.44
3
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.52

Серебряным призёром в этом виде программы стал американец Люк Барр, который показал результат 56,42 секунды. Бронзу завоевал представитель Нидерландов Каспар Корбо (56,50). Стоит отметить, что в заплыве также приняли участие ещё два российских пловца: Александр Жигалов занял пятое место (57,05), а Даниил Писецкий – седьмое (57,37).

Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 100 м брасс, Мужчины:
1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,98.
2. Люк Барр (США) – 56,42.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 56,60.
...
5. Александр Жигалов (Россия) – 57,05.
7. Даниил Писецкий (Россия) – 57,37.

Материалы по теме
Очередной рекорд Корнева и серебро Петросян. Главные события спорта 3 октября
Очередной рекорд Корнева и серебро Петросян. Главные события спорта 3 октября
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android