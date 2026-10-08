Кирилл Пригода завоевал золото на дистанции 100 м брассом на Кубке мира в Ташкенте

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золотую медаль на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Пригода коснулся бортика, остановив секундомер на отметке 55,98 секунды.
Серебряным призёром в этом виде программы стал американец Люк Барр, который показал результат 56,42 секунды. Бронзу завоевал представитель Нидерландов Каспар Корбо (56,50). Стоит отметить, что в заплыве также приняли участие ещё два российских пловца: Александр Жигалов занял пятое место (57,05), а Даниил Писецкий – седьмое (57,37).
Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 100 м брасс, Мужчины:
1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,98.
2. Люк Барр (США) – 56,42.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 56,60.
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5. Александр Жигалов (Россия) – 57,05.
7. Даниил Писецкий (Россия) – 57,37.
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