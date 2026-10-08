Дарья Клепикова — бронзовый призёр на 50 м вольным стилем на Кубке мира в Ташкенте
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Российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Клепикова показала результат 23,94 секунды на финише.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 50 м вольный стиль
08 октября 2026, четверг. 17:06 МСК
Окончено
1
Катажина Васик
Польша
23.63
2
Тейлор Рак
Канада
+0.05
3
Дарья Клепикова
Россия
+0.31
Победительницей в данном виде программы стала полька Катажина Васик (23,69). Серебро завоевала канадка Тейлор Рак с результатом 23,68 секунды. Арина Суркова заняла пятое место в заплыве (24,14), Алина Гайфутдинова стала седьмой (24,47).
Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м вольный стиль, женщины:
1. Катажина Васик (Польша) – 23,69.
2. Тейлор Рак (Канада) – 23,68.
3. Дарья Клепикова (Россия) – 23,94.
...
5. Арина Суркова (Россия) – 24,14.
7. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,17.
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