Дарья Клепикова — бронзовый призёр на 50 м вольным стилем на Кубке мира в Ташкенте

Российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Клепикова показала результат 23,94 секунды на финише.

Победительницей в данном виде программы стала полька Катажина Васик (23,69). Серебро завоевала канадка Тейлор Рак с результатом 23,68 секунды. Арина Суркова заняла пятое место в заплыве (24,14), Алина Гайфутдинова стала седьмой (24,47).

Плавание. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м вольный стиль, женщины:

1. Катажина Васик (Польша) – 23,69.

2. Тейлор Рак (Канада) – 23,68.

3. Дарья Клепикова (Россия) – 23,94.

...

5. Арина Суркова (Россия) – 24,14.

7. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,17.