Егор Корнев завоевал серебро на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Узбекистане

Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан, показав результат 20,61 секунды.

Победу в финальном заплыве с рекордом Кубка мира одержал австралиец Кэмерон Макэвой – 20,13 секунды. Бронзовым призёром стал ещё один австралиец Исаак Купер (20,84). Стоит отметить, что Макэвой являлся действующим рекордсменом Кубка мира на этой дистанции (20,22), который он установил на этапе в Баку, Азербайджан.

В заплыве приняли участие ещё четыре российских пловца. Иван Гирёв пришёл в финишу шестым (21,47), Егор Юрченко седьмым (21,48), Павел Самусенко занял восьмое место (21,50), а Василий Кукушкин – девятое (21,57).