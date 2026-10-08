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Егор Корнев завоевал серебро на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Узбекистане

Егор Корнев завоевал серебро на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Узбекистане
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Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан, показав результат 20,61 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 50 м вольный стиль
08 октября 2026, четверг. 17:12 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
20.13
2
Егор Корнев
Россия
+0.48
3
Исаак Купер
Австралия
+0.71

Победу в финальном заплыве с рекордом Кубка мира одержал австралиец Кэмерон Макэвой – 20,13 секунды. Бронзовым призёром стал ещё один австралиец Исаак Купер (20,84). Стоит отметить, что Макэвой являлся действующим рекордсменом Кубка мира на этой дистанции (20,22), который он установил на этапе в Баку, Азербайджан.

В заплыве приняли участие ещё четыре российских пловца. Иван Гирёв пришёл в финишу шестым (21,47), Егор Юрченко седьмым (21,48), Павел Самусенко занял восьмое место (21,50), а Василий Кукушкин – девятое (21,57).

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