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Нидерландка Стенберген установила новый рекорд Европы на 100 м комплексным плаванием

Нидерландка Стенберген установила новый рекорд Европы на 100 м комплексным плаванием
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Нидерландская пловчиха Маррит Стенберген с рекордом Европы завоевала золотую медаль на дистанции 100 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Стенберген показала результат 56,18 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 100 м комплекс
08 октября 2026, четверг. 17:18 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
56.18
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+0.50
3
Юй Итин
Китай
+1.39

Серебряным призёром стала бельгийка Рос Ваноттердейк (56,68), замкнула тройку призёров китаянка Юй Итин с результатом 57,57. В заплыве приняли участие также три россиянки: Александра Кузнецова завершила заплыв на пятом месте с результатом 58,89, Ралина Гилязова стала восьмой (1.00,00), а Ника Годун заняла 10-е место (1.01,01).

Стоит отметить, что предыдущий рекорд Европы на короткой воде также принадлежал Стенберген – 56,26 секунды. Он был установлен на чемпионате мира – 2025 на короткой воде.

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