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Российские пловцы завоевали пять медалей в первый день соревнования на этапе КМ в Ташкенте

Российские пловцы завоевали пять медалей в первый день соревнования на этапе КМ в Ташкенте
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Российские пловцы завоевали пять медалей в первый соревновательный день на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан. Россияне завоевали два золота, одно серебро и три бронзы.

Кирилл Пригода и Евгения Чикунова одержали победы на дистанции 100 и 200 м брассом соответственно. Егор Корнев стал серебряным призёром на 50 м вольным стилем. Александра Кузнецова завоевала бронзу на 50 м на спине, а Дарья Клепикова на 50 м вольным стилем.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября.

Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.

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