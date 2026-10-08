Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: результаты 8 октября

Сегодня, 8 октября, стартовал второй этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Второй этап, Ташкент, Узбекистан. Результаты 8 октября:

Мужчины. 100 м брасс:

1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,98.

2. Люк Барр (США) – 56,42.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 56,60.

...

5. Александр Жигалов (Россия) – 57,05.

7. Даниил Писецкий (Россия) – 57,37.

Женщины. 50 м вольный стиль:

1. Катажина Васик (Польша) – 23,69.

2. Тейлор Рак (Канада) – 23,68.

3. Дарья Клепикова (Россия) – 23,94.

...

5. Арина Суркова (Россия) – 24,14.

7. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,17.

Мужчины. 50 м вольный стиль:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 20,13.

2. Егор Корнев (Россия) – 20,61.

3. Исаак Купер (Австралия) – 20,84.

...

6. Иван Гирёв (Россия) – 21,47.

7. Егор Юрченко (Россия) – 21,48.

8. Павел Самусенко (Россия) – 21,50.

9. Василий Кукушкин (Россия) – 21,57.

Женщины. 50 м на спине:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 25,70.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 26,31.

3. Александра Кузнецова (Россия) – 26,66.

...

4. Алина Гайфутдинова (Россия) – 26,72.

5. Мария Осетрова (Россия) – 26,77.

6. Арина Суркова (Россия) – 26,90.

9. Кира Манохина (Россия) – 27,52.

10. Анастасия Дуплинская (Россия) – 27,87.

Мужчины. 200 м на спине:

1. Питер Кутзе (ЮАР) – 1.49,32.

2. Блейк Тирни (Канада) – 1.50,56.

3. Ян Чейка (Чехия) – 1.50,59.

Мужчины. 100 м баттерфляй:

1. Чэнь Цзюньэр (Китай) – 49,75.

2. Со Огата (Япония) – 50,10.

3. Финлей Нокс (Канада) – 50,42.

Мужчины. 100 м комплексное плавание:

1. Люк Барр (США) – 51,05.

2. Шейн Касас (США) – 51,59.

3. Финлей Нокс (Канада) – 51,56.

...

5. Климент Колесников (Россия) – 52,79.

7. Арсений Десятков (Россия) – 53,28.

10. Георгий Яковлев (Россия) – 54,97.

Женщины. 200 м баттерфляй:

1. Юй Итин (Китай) – 2.02,75.

2. Лаура Лахтинен (Финляндия) – 2.05,20.

3. Чан Мохань (Китай) – 2.05,61.

Женщины. 100 м комплексное плавание:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 56,18.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 56,68.

3. Юй Итин (Китай) – 57,57.

...

8. Ралина Гилязова (Россия) – 1.00,00.

10. Ника Годун (Россия) – 1.01,01.