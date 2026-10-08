Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: результаты 8 октября

Сегодня, 8 октября, стартовал второй этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Второй этап, Ташкент, Узбекистан. Результаты 8 октября:
Мужчины. 100 м брасс:
1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,98.
2. Люк Барр (США) – 56,42.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 56,60.
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5. Александр Жигалов (Россия) – 57,05.
7. Даниил Писецкий (Россия) – 57,37.
Женщины. 50 м вольный стиль:
1. Катажина Васик (Польша) – 23,69.
2. Тейлор Рак (Канада) – 23,68.
3. Дарья Клепикова (Россия) – 23,94.
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5. Арина Суркова (Россия) – 24,14.
7. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,17.
Мужчины. 50 м вольный стиль:
1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 20,13.
2. Егор Корнев (Россия) – 20,61.
3. Исаак Купер (Австралия) – 20,84.
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6. Иван Гирёв (Россия) – 21,47.
7. Егор Юрченко (Россия) – 21,48.
8. Павел Самусенко (Россия) – 21,50.
9. Василий Кукушкин (Россия) – 21,57.
Женщины. 50 м на спине:
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 25,70.
2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 26,31.
3. Александра Кузнецова (Россия) – 26,66.
...
4. Алина Гайфутдинова (Россия) – 26,72.
5. Мария Осетрова (Россия) – 26,77.
6. Арина Суркова (Россия) – 26,90.
9. Кира Манохина (Россия) – 27,52.
10. Анастасия Дуплинская (Россия) – 27,87.
Мужчины. 200 м на спине:
1. Питер Кутзе (ЮАР) – 1.49,32.
2. Блейк Тирни (Канада) – 1.50,56.
3. Ян Чейка (Чехия) – 1.50,59.
Мужчины. 100 м баттерфляй:
1. Чэнь Цзюньэр (Китай) – 49,75.
2. Со Огата (Япония) – 50,10.
3. Финлей Нокс (Канада) – 50,42.
Мужчины. 100 м комплексное плавание:
1. Люк Барр (США) – 51,05.
2. Шейн Касас (США) – 51,59.
3. Финлей Нокс (Канада) – 51,56.
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5. Климент Колесников (Россия) – 52,79.
7. Арсений Десятков (Россия) – 53,28.
10. Георгий Яковлев (Россия) – 54,97.
Женщины. 200 м баттерфляй:
1. Юй Итин (Китай) – 2.02,75.
2. Лаура Лахтинен (Финляндия) – 2.05,20.
3. Чан Мохань (Китай) – 2.05,61.
Женщины. 100 м комплексное плавание:
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 56,18.
2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 56,68.
3. Юй Итин (Китай) – 57,57.
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8. Ралина Гилязова (Россия) – 1.00,00.
10. Ника Годун (Россия) – 1.01,01.