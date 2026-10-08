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Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на ЧМ-2026 по дзюдо в Баку

Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира – 2026, который проходит в Баку, Азербайджан. В схватке за бронзовую медаль Таймазова была сильнее сербки Александры Андрич.

Золото в этой весовой категории завоевала Ай Цунода Рустант из Испании, которая в финале была сильнее австрийки Микаэла Поулерс. Вторым бронзовым призёром стала немка Джованна Скоччимаро.

Чемпионат мира – 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном, а также другими национальными атрибутами.

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