Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на ЧМ-2026 по дзюдо в Баку

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира – 2026, который проходит в Баку, Азербайджан. В схватке за бронзовую медаль Таймазова была сильнее сербки Александры Андрич.

Золото в этой весовой категории завоевала Ай Цунода Рустант из Испании, которая в финале была сильнее австрийки Микаэла Поулерс. Вторым бронзовым призёром стала немка Джованна Скоччимаро.

Чемпионат мира – 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном, а также другими национальными атрибутами.