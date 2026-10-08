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«Очень сильно болит». Егор Корнев рассказал о проблемах со спиной на Кубке мира в Ташкенте

«Очень сильно болит». Егор Корнев рассказал о проблемах со спиной на Кубке мира в Ташкенте
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Чемпион мира – 2025 российский пловец Егор Корнев признался, что испытывает проблемы со спиной во время выступления на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте, Узбекистан.

– Новый город, новые старты. Насколько вам помогает участие в этапах Кубка мира набирать скорость перед чемпионатом мира?
– Всё нормально. Просто, наверное, что‑то пошло не так. Даже по личным ощущениям. Плюс я ещё получил травму спины, очень сильно болит. Надеюсь, что смогу справиться с этим до пятницы, как‑то акклиматизироваться, так сказать. Потому что проплыл не так, как обычно. Но ничего страшного, такое бывает, – приводит слова Корнева «Матч ТВ».

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