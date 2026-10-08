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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова перешла в сборную Израиля

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова перешла в сборную Израиля
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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) одобрила переход чемпионки мира по художественной гимнастике российской спортсменки Александры Семёновой в израильскую сборную, сообщает пресс‑служба организации.

На мировом первенстве 2014 года в турецком Измире гимнастка взяла золото в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. Также в составе сборной России она становилась двукратной чемпионкой и серебряным призёром чемпионата Европы.

Семёновой 28 лет, в 2015 году она выбыла из основного состава сборной России. С 2018 по 2020 год спортсменка отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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