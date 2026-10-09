Российские гимнасты рискуют пропустить чемпионат мира в Нидерландах

Российские гимнасты пока не получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Ситуация остаётся нерешённой, несмотря на приближение вылета команды. Об этом сообщила РИА Новости бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«С нашими визами полная тишина. Это, конечно, кошмар. Завтра последний рабочий день в посольстве для того, чтобы успеть их получить до вылета на чемпионат мира. Нас просто испытывают на прочность. Надеемся, что вопрос все-таки решится», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. В мае Международная федерация гимнастики разрешила россиянам выступать с флагом и гимном страны, однако для отдельных соревнований допускаются исключения из-за ограничений местных властей.