Блогерша пробежала марафон с рекордом, а затем была дисквалифицирована. Известны детали

Китайская фитнес-блогерша Сун Юаньюань, проехавшая часть дистанции Берлинского марафона на велосипеде, призналась в обмане, об этом информирует Le Figaro. Сообщается, что факт мошенничества выявила неофициальная «полиция марафонов» Official Marathon Time Integrity Unit, которая следит за соблюдением правил на забеге.

27 сентября Сун Юаньюань пробежала марафонскую дистанцию в Берлине. После финиша блогерша сообщила о своем личном рекорде — 4 ч. 53 мин. 46 сек — и поделилась фотографиями медали. При этом лимит прохождения Берлинского марафона этого года составляет 6 ч. 15 мин. Участник пробега может финишировать после этого времени, но тогда его результат не будет засчитан официально.

Обман вскрылся из-за интернет-пользователей — они обратили внимание на фотографии в районе 38-го км, где похожая на Сун Юаньюань женщина едет на велосипеде. Позже анализ перемещения блогерши по дистанции показал необычное ускорение между 35-м и 40-м км.

Сун Юаньюань призналась в обмане, сославшись на плохое самочувствие — она публично извинилась и назвала свой поступок «нарушающим дух честной игры в марафонских соревнованиях». Китаянку дисквалифицировали, а спонсировавший ее бренд Brooks разорвал контракт в одностороннем порядке.