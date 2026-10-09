World Gymnastics обновила правила допуска россиян до международных турниров

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) обновила правила допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае этого года исполком World Gymnastics принял решение снять все ограничения с отечественных спортсменов и допустить их к соревнованиям с флагом и гимном. Однако позже организация подчеркнула, что на турнирах, чьи хозяева были определены до майского решения, могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран.

Теперь подобной степенью гибкости обладают и те мероприятия, которые были распределены после майского решения.

«Исполнительный комитет подтвердил, что в принципе все российские и белорусские спортсмены должны получить полное представительство на всех мероприятиях, санкционированных World Gymnastics. Однако исключения могут рассматриваться в индивидуальном порядке в тех случаях, когда применимые решения или ограничения, введённые местными властями, препятствуют реализации этой системы, независимо от того, когда было распределено мероприятие», — говорится в заявлении организации.