15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Gymnastics обновила правила допуска россиян до международных турниров

World Gymnastics обновила правила допуска россиян до международных турниров
Комментарии

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) обновила правила допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае этого года исполком World Gymnastics принял решение снять все ограничения с отечественных спортсменов и допустить их к соревнованиям с флагом и гимном. Однако позже организация подчеркнула, что на турнирах, чьи хозяева были определены до майского решения, могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран.

Теперь подобной степенью гибкости обладают и те мероприятия, которые были распределены после майского решения.

«Исполнительный комитет подтвердил, что в принципе все российские и белорусские спортсмены должны получить полное представительство на всех мероприятиях, санкционированных World Gymnastics. Однако исключения могут рассматриваться в индивидуальном порядке в тех случаях, когда применимые решения или ограничения, введённые местными властями, препятствуют реализации этой системы, независимо от того, когда было распределено мероприятие», — говорится в заявлении организации.

Материалы по теме
Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 в Роттердаме в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android