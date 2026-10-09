Есипенко удерживает лидерство после 7-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам

В четверг, 8 октября, в Ростове-на-Дону были сыграны партии 7-го тура Суперфиналов чемпионата России среди мужчин и женщин. В мужском турнире победу одержали Андрей Есипенко, Алексей Гребнев, Евгений Наер и Иван Попов. Среди женщин – Лея Гарифуллина, Александра Шухман, Марина Корнева и Екатерина Ковалевская. Остальные пары сыграли вничью.

Шахматы. Суперфинал чемпионата России. Положение после 7-го тура.

Мужчины:

1. Андрей Есипенко – 5,5;

2-3. Евгений Наер – 4;

2-3. Давид Паравян – 4;

4-10. Алексей Гоганов – 3,5;

4-10. Алексей Гребнев – 3,5;

4-10. Савва Ветохин – 3,5;

4-10. Иван Попов – 3,5;

4-10. Арсений Нестеров – 3,5;

4-10. Дмитрий Кокарев – 3,5;

4-10. Павел Понкратов – 3,5;

11. Эрнесто Инаркиев – 2;

11. Вадим Звягинцев – 2.

Женщины:

1. Лея Гарифуллина – 6;

2. Анастасия Боднарук – 5,5;

3-5. Екатерина Гольцева – 4,5;

3-5. Екатерина Ковалевская – 4,5;

3-5. Анна Шухман – 4,5;

6. Ольга Гиря – 3,5;

7. Марина Корнева – 3;

8-9. Мария Першина – 2,5;

8-9. Маргарита Потапова – 2,5;

10-11. Дарья Чарочкина – 2;

10-11. Галина Михеева – 2;

12. Валентина Гунина – 1,5.