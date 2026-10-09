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«Спасибо джентльменам за борьбу». Пригода — о победе на этапе Кубка мира в Ташкенте

«Спасибо джентльменам за борьбу». Пригода — о победе на этапе Кубка мира в Ташкенте
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Российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал свою победу на втором этапе Кубка мира, который проходит в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Россиянин завоевал золотую медаль на дистанции 100 м брассом. Он коснулся бортика, остановив секундомер на отметке 55,98 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 100 м брасс
08 октября 2026, четверг. 16:59 МСК
Окончено
1
Кирилл Пригода
Россия
55.98
2
Люк Барр
США
+0.44
3
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.52

«Спасибо вам, джентльмены, за борьбу, была классная гонка, но я вас не видел», — сказал Пригода в эфире «Матч ТВ».

Серебро в заплыве взял американский пловец Люк Барр – он показал результат 56,42 секунды. Бронза досталась представителю Нидерландов Каспару Корбо с результатом 56,50 секунды. Россиянин Александр Жигалов занял пятое место (57,05), а Даниил Писецкий – седьмое (57,37).

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