Аверина — о расставании с Алиевым: это случилось неожиданно, меня даже не было в России

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала о расставании с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым.

Арина Аверина: Мы всё равно остаёмся друзьями. Если нужна помощь, можем обратиться, написать друг другу. Мы расстались на хорошей, дружеской ноте, у нас не было никаких скандалов.

Мадонна Мур: Видимо, это с твоей стороны, потому что он писал потом, что сильно переживает.

Арина Аверина: Я не знаю. Не от меня исходило расставание.

Мадонна Мур: Инициатором была не ты?

Арина Аверина: Можно сказать, что да, не я.

Дина Аверина: Да, была не Ариша [инициатором], но она переживала.

Арина Аверина: Первое время понятно, что мне тоже было тяжело, я переживала. Но я не рассказывала и не говорила, что переживаю, потому что не видела смысла это говорить.

Мадонна Мур: Причину ты не назовёшь, что случилось?

Арина Аверина: Нет.

Дина Аверина: А она не знает почему, мне кажется.

Арина Аверина: По факту, я просто не ожидала этого – и всё. Это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России.

Мадонна Мур: Это случилось по SMS, условно?

Арина Аверина: Я поняла, да, по общению, — сказала спортсменка в интервью Мадонне Мур.