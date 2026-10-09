Аверина — о расставании с Алиевым: это случилось неожиданно, меня даже не было в России

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала о расставании с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым.
Арина Аверина: Мы всё равно остаёмся друзьями. Если нужна помощь, можем обратиться, написать друг другу. Мы расстались на хорошей, дружеской ноте, у нас не было никаких скандалов.
Мадонна Мур: Видимо, это с твоей стороны, потому что он писал потом, что сильно переживает.
Арина Аверина: Я не знаю. Не от меня исходило расставание.
Мадонна Мур: Инициатором была не ты?
Арина Аверина: Можно сказать, что да, не я.
Дина Аверина: Да, была не Ариша [инициатором], но она переживала.
Арина Аверина: Первое время понятно, что мне тоже было тяжело, я переживала. Но я не рассказывала и не говорила, что переживаю, потому что не видела смысла это говорить.
Мадонна Мур: Причину ты не назовёшь, что случилось?
Арина Аверина: Нет.
Дина Аверина: А она не знает почему, мне кажется.
Арина Аверина: По факту, я просто не ожидала этого – и всё. Это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России.
Мадонна Мур: Это случилось по SMS, условно?
Арина Аверина: Я поняла, да, по общению, — сказала спортсменка в интервью Мадонне Мур.