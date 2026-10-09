Листунова и Мельникова вошли в заявку состава сборной России на ЧМ в Роттердаме

Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова попали в заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Всего в заявку попали 12 спортсменов с учётом запасных. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

В женскую команду вошли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Виктория Листунова, Алёна Глотова, Милана Каюмова (запас). В мужскую сборную команду вошли Арсений Духно, Даниел Маринов, Илья Заика, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Мухаммаджон Якубов (запас).

Право выступить на главном старте сезона российские атлеты получили по итогам чемпионата Европы в Загребе, Хорватия, где российская сборная выиграла медальный зачёт.