Россиянин Арман Адамян выступит в поединке за бронзу на ЧМ-2026 по дзюдо

Чемпион мира 2023 года российский дзюдоист Арман Адамян поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира — 2026, который проходит в Баку. В полуфинале в весовой категории до 100 кг россиянин уступил представителю Японии Доте Арай.

За бронзу соревнований в Баку Адамян поборется с соотечественником Ниязом Билаловым.

Чемпионат мира — 2026 по дзюдо проходит в столице Азербайджана, Баку, с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с национальными флагом и гимном.