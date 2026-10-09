Российские гимнасты не получили визы в Нидерланды на ЧМ за два дня до вылета

Российские гимнасты за два дня до вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме всё ещё не получили визы. Спортсмены могут пропустить отбор на Олимпийские игры — 2028. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года. За два дня до запланированного вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике сборная России так и не получила визы от властей Нидерландов. Команда рискует пропустить соревнования, на турнире разыграют первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Все российские гимнасты прошли спортивный отбор и включены в официальные заявочные списки Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). С 30 сентября по 5 октября 2026 года спортсмены подали полный комплект документов сразу после получения приглашений в визовый центр. По состоянию на 9 октября информация о сроках выдачи виз отсутствует.

Вылет команды запланирован в ночь на 12 октября, официальные тренировки начинаются 13 октября, опробование соревновательного помоста у мужчин — 14 октября. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований. Федерация гимнастики России уведомила World Gymnastics о сложившейся ситуации и продолжает работу по решению визового вопроса во взаимодействии с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабэ», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации гимнастики России.