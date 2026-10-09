Кутзе с мировым рекордом выиграл этап Кубка мира на 50 м на спине, Корнев — второй

Представитель ЮАР Питер Кутзе с мировым рекордом стал победителем этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м на спине. Он показал результат 22,09. Предыдущий рекорд принадлежал Клименту Колесникову – 22,11, который он установил на ЧР–2022.

Вторым стал россиянин Егор Корнев, уступив лидеру 0,20. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России Павел Самусенко (+0,26).

Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м на спине, Мужчины:

1. Питер Кутзе (ЮАР) — 22,09.

2. Егор Корнев (Россия) — отставание 0,20.

3. Павел Самусенко (Россия) +0,26…

6. Климент Колесников (Россия) +0,79…

9. Георгий Яковлев (Россия) +1,19.