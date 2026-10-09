Кутзе с мировым рекордом выиграл этап Кубка мира на 50 м на спине, Корнев — второй
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Представитель ЮАР Питер Кутзе с мировым рекордом стал победителем этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м на спине. Он показал результат 22,09. Предыдущий рекорд принадлежал Клименту Колесникову – 22,11, который он установил на ЧР–2022.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 50 м на спине
09 октября 2026, пятница. 16:12 МСК
Окончено
1
Питер Кутзе
ЮАР
22.09
2
Егор Корнев
Россия
+0.20
3
Павел Самусенко
Россия
+0.26
Вторым стал россиянин Егор Корнев, уступив лидеру 0,20. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России Павел Самусенко (+0,26).
Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м на спине, Мужчины:
1. Питер Кутзе (ЮАР) — 22,09.
2. Егор Корнев (Россия) — отставание 0,20.
3. Павел Самусенко (Россия) +0,26…
6. Климент Колесников (Россия) +0,79…
9. Георгий Яковлев (Россия) +1,19.
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