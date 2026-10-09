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Кирилл Пригода стал серебряным призёром этапа Кубка мира на дистанции 50 м брассом

Кирилл Пригода стал серебряным призёром этапа Кубка мира на дистанции 50 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода занял второе место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м брассом. Он преодолел дистанцию за 25,82.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 100 м на спине
09 октября 2026, пятница. 16:33 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
55.32
2
Тейлор Рак
Канада
+1.06
3
Анна Пепловски
США
+2.05

Победу одержал представитель ЮАР Майкл Хули с результатом 25,67. Тройку призёров замкнул Каспар Корбо из Нидерландов (25,92).

Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м брассом, Мужчины:

1. Майкл Хули (ЮАР) — 25,67.

2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание 0,15.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,25…

5. Олег Костин (Россия) +0,71…

8. Александр Жигалов (Россия) +0,86.

9. Игорь Трубин (Россия) +1,08.

10. Егор Бахур (Россия) +1,21.

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