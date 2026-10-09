Кирилл Пригода стал серебряным призёром этапа Кубка мира на дистанции 50 м брассом
Российский пловец Кирилл Пригода занял второе место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м брассом. Он преодолел дистанцию за 25,82.
Победу одержал представитель ЮАР Майкл Хули с результатом 25,67. Тройку призёров замкнул Каспар Корбо из Нидерландов (25,92).
Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м брассом, Мужчины:
1. Майкл Хули (ЮАР) — 25,67.
2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание 0,15.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,25…
5. Олег Костин (Россия) +0,71…
8. Александр Жигалов (Россия) +0,86.
9. Игорь Трубин (Россия) +1,08.
10. Егор Бахур (Россия) +1,21.
Материалы по теме