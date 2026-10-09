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Арина Суркова стала третьей на этапе Кубка мира на 50 м баттерфляем

Арина Суркова стала третьей на этапе Кубка мира на 50 м баттерфляем
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Российская пловчиха Арина Суркова заняла третье место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 25,08.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 50 м баттерфляй
09 октября 2026, пятница. 16:47 МСК
Окончено
1
Рос Ваноттердейк
Бельгия
24.75
2
Сара Юневик
Швеция
+0.31
3
Арина Суркова
Россия
+0.33

Победу одержала представительница Бельгии Рос Ваноттердейк (24,75). Второй стала Сара Юневик из Швеции.

Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м баттерфляй, Женщины:

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 24,75.

2. Сара Юневик (Швеция) — отставание 31.

3. Арина Суркова (Россия) +0,33…

5. Дарья Клепикова (Россия) +0,57.

6. Александра Кузнецова (Россия) +0,58.

7. Мария Осетрова (Россия) +1,20…

9. Анита Грищенко (Россия) +1,30.

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