Арина Суркова стала третьей на этапе Кубка мира на 50 м баттерфляем

Российская пловчиха Арина Суркова заняла третье место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 25,08.

Победу одержала представительница Бельгии Рос Ваноттердейк (24,75). Второй стала Сара Юневик из Швеции.

Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м баттерфляй, Женщины:

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 24,75.

2. Сара Юневик (Швеция) — отставание 31.

3. Арина Суркова (Россия) +0,33…

5. Дарья Клепикова (Россия) +0,57.

6. Александра Кузнецова (Россия) +0,58.

7. Мария Осетрова (Россия) +1,20…

9. Анита Грищенко (Россия) +1,30.