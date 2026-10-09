Арина Суркова стала третьей на этапе Кубка мира на 50 м баттерфляем
Российская пловчиха Арина Суркова заняла третье место на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте на дистанции 50 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 25,08.
Победу одержала представительница Бельгии Рос Ваноттердейк (24,75). Второй стала Сара Юневик из Швеции.
Плавание на короткой воде. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбекистан). 50 м баттерфляй, Женщины:
1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 24,75.
2. Сара Юневик (Швеция) — отставание 31.
3. Арина Суркова (Россия) +0,33…
5. Дарья Клепикова (Россия) +0,57.
6. Александра Кузнецова (Россия) +0,58.
7. Мария Осетрова (Россия) +1,20…
9. Анита Грищенко (Россия) +1,30.
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