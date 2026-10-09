Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на этапе КМ в Ташкенте

Чемпионка Европы 2026 года по плаванию Евгения Чикунова стала серебряным призёром на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира – 2026.
Чикунова завершила заплыв, показав результат 1.04,50 минуты. Золото завоевала ирландка Мона Макшери (1.04,25), замкнули тройку призёров бельгийка Флорин Гаспар и представительница Нидерландов Тес Схаутен, которые показали одинаковое время – 1.05,38.
Юлия Ефимова завершила заплыв на седьмом месте (1.05,69), Ралина Гилязова стала восьмой (1.05,78), а Ника Годун заняла 10-е место (1.06,56).
Плавание. Кубок мира – 2026. Второй этап. Ташкент (Узбекистан). 100 м брасс, женщины:
1. Мона Макшери (Ирландия) – 1.04.25.
2. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,50.
3. Флорин Гаспар (Бельгия)/Тес Схаутен (Нидерланды) – 1.05,38.
...
7. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,69.
8. Ралина Гилязова (Россия) – 1.05,78.
10. Ника Годун (Россия) – 1.06,56).