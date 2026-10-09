Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на этапе КМ в Ташкенте

Чемпионка Европы 2026 года по плаванию Евгения Чикунова стала серебряным призёром на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира – 2026.

Чикунова завершила заплыв, показав результат 1.04,50 минуты. Золото завоевала ирландка Мона Макшери (1.04,25), замкнули тройку призёров бельгийка Флорин Гаспар и представительница Нидерландов Тес Схаутен, которые показали одинаковое время – 1.05,38.

Юлия Ефимова завершила заплыв на седьмом месте (1.05,69), Ралина Гилязова стала восьмой (1.05,78), а Ника Годун заняла 10-е место (1.06,56).

Плавание. Кубок мира – 2026. Второй этап. Ташкент (Узбекистан). 100 м брасс, женщины:

1. Мона Макшери (Ирландия) – 1.04.25.

2. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,50.

3. Флорин Гаспар (Бельгия)/Тес Схаутен (Нидерланды) – 1.05,38.

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7. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,69.

8. Ралина Гилязова (Россия) – 1.05,78.

10. Ника Годун (Россия) – 1.06,56).