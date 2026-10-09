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Корнев разделил золото с Макэвоем в заплыве на 100 м вольным стилем на КМ в Ташкенте

Корнев разделил золото с Макэвоем в заплыве на 100 м вольным стилем на КМ в Ташкенте
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Трёхкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев выиграл золотую медаль в заплыве на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал время 45,24 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 100 м вольный стиль
09 октября 2026, пятница. 16:53 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
45.24
2
Егор Корнев
Россия
45.24
3
Иван Гирев
Россия
+1.27

Такое же время показал представитель Австралии Кэмерон Макэвой – он также завоевал золото. Тройку призёров замкнул ещё один россиянин Иван Гирёв с результатом 46,51 секунды.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной