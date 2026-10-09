Корнев разделил золото с Макэвоем в заплыве на 100 м вольным стилем на КМ в Ташкенте

Трёхкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев выиграл золотую медаль в заплыве на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал время 45,24 секунды.

Такое же время показал представитель Австралии Кэмерон Макэвой – он также завоевал золото. Тройку призёров замкнул ещё один россиянин Иван Гирёв с результатом 46,51 секунды.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной