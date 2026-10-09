Россияне завоевали пять медалей во второй день этапа КМ по плаванию в Ташкенте

Российские пловцы завоевали пять медалей во второй соревновательный день этапа Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде, который проходит в Ташкенте, Узбекистан. В активе у россиян одно золото, три серебра и одна бронза.

Золото на дистанции 100 м вольным стилем завоевал Егор Корнев, он же стал серебряным призёром на 50 м на спине. Также серебро во второй день завоевали Евгения Чикунова (200 м брасс) и Кирилл Пригода (50 м брасс), а Арина Суркова стала бронзовым призёром на дистанции 50 м баттерфляем.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября.

Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.