Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: результаты 9 октября

Сегодня, 9 октября, продолжился второй этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Второй этап, Ташкент, Узбекистан. Результаты 9 октября:

400 м комплексное плавание. Женщины:

1. Юй Итин (Китай) – 4.27,09.

2. Эбби Вуд (Великобритания) – 4.28,90.

3. Вака Кобори (Япония) – 4.29,02.

200 м вольный стиль. Женщины:

1. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) – 1.51,02.

2. Анна Пепловски (США) – 1.53,32.

3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) – 1.53,46.

100 м на спине. Женщины:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 55,32.

2. Тейлор Рак (Канада) – 56,38.

3. Анна Пепловски (США) – 57,37.

50 м баттерфляй. Женщины:

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 24,75.

2. Сара Юневик (Швеция) – 25,06.

3. Арина Суркова (Россия) – 25,08.

100 м брасс. Женщины:

1. Мона Макшерри (Ирландия) – 1.04,25.

2. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,50.

3. Флорин Гаспар (Бельгия)/Тес Схаутен (Нидерланды) – 1.05,38.

50 м на спине. Мужчины:

1. Питер Кутзе (ЮАР) – 22,09 (новый мировой рекорд).

2. Егор Корнев (Россия) – 22,29.

3. Павел Самусенко (Россия) – 22,35.

200 м комплексное плавание. Мужчины:

1. Шейн Касас (США) – 1.51,81.

2. Карсон Фостер (США) – 1.52,21.

3. Финлей Нокс (Канада) – 1.52,33.

50 м брасс. Мужчины:

1. Майкл Хули (ЮАР) – 25,67.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 25,82.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 25,92.

100 м вольный стиль. Мужчины:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия)/Егор Корнев (Россия) – 45,24.

3. Иван Гирёв (Россия) – 46,51.

200 м баттерфляй. Мужчины:

1. Чэнь Цзюньэр (Китай) – 1.49,98.

2. Со Ог