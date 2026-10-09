Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, второй этап: результаты 9 октября

Сегодня, 9 октября, продолжился второй этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Второй этап, Ташкент, Узбекистан. Результаты 9 октября:
400 м комплексное плавание. Женщины:
1. Юй Итин (Китай) – 4.27,09.
2. Эбби Вуд (Великобритания) – 4.28,90.
3. Вака Кобори (Япония) – 4.29,02.
200 м вольный стиль. Женщины:
1. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) – 1.51,02.
2. Анна Пепловски (США) – 1.53,32.
3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) – 1.53,46.
100 м на спине. Женщины:
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 55,32.
2. Тейлор Рак (Канада) – 56,38.
3. Анна Пепловски (США) – 57,37.
50 м баттерфляй. Женщины:
1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 24,75.
2. Сара Юневик (Швеция) – 25,06.
3. Арина Суркова (Россия) – 25,08.
100 м брасс. Женщины:
1. Мона Макшерри (Ирландия) – 1.04,25.
2. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,50.
3. Флорин Гаспар (Бельгия)/Тес Схаутен (Нидерланды) – 1.05,38.
50 м на спине. Мужчины:
1. Питер Кутзе (ЮАР) – 22,09 (новый мировой рекорд).
2. Егор Корнев (Россия) – 22,29.
3. Павел Самусенко (Россия) – 22,35.
200 м комплексное плавание. Мужчины:
1. Шейн Касас (США) – 1.51,81.
2. Карсон Фостер (США) – 1.52,21.
3. Финлей Нокс (Канада) – 1.52,33.
50 м брасс. Мужчины:
1. Майкл Хули (ЮАР) – 25,67.
2. Кирилл Пригода (Россия) – 25,82.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 25,92.
100 м вольный стиль. Мужчины:
1. Кэмерон Макэвой (Австралия)/Егор Корнев (Россия) – 45,24.
3. Иван Гирёв (Россия) – 46,51.
200 м баттерфляй. Мужчины:
1. Чэнь Цзюньэр (Китай) – 1.49,98.
2. Со Ог