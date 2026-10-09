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Итальянец Раццетти вышел на заплыв в футболке Шомуродова на КМ на короткой воде в Ташкенте

Итальянец Раццетти вышел на заплыв в футболке Шомуродова на КМ на короткой воде в Ташкенте
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Чемпион мира по плаванию на короткой воде, призёр чемпионатов Европы итальянец Альберто Раццетти вышел на заплыв на дистанции 200 м комплексным стилем на этапе Кубка мира в Ташкенте в футболке сборной Узбекистана по футболу с фамилией Эльдора Шомуродова – лучшего бомбардира в истории национальной команды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 200 м комплекс
09 октября 2026, пятница. 16:26 МСК
Окончено
1
Шейн Касас
США
1:51.81
2
Карсон Фостер
США
+0.40
3
Финлей Нокс
Канада
+0.52

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По итогам заплыва Раццетти занял четвёртое место, показав результат 1