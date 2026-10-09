Итальянец Раццетти вышел на заплыв в футболке Шомуродова на КМ на короткой воде в Ташкенте

Чемпион мира по плаванию на короткой воде, призёр чемпионатов Европы итальянец Альберто Раццетти вышел на заплыв на дистанции 200 м комплексным стилем на этапе Кубка мира в Ташкенте в футболке сборной Узбекистана по футболу с фамилией Эльдора Шомуродова – лучшего бомбардира в истории национальной команды.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По итогам заплыва Раццетти занял четвёртое место, показав результат 1