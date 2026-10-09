Нияз Билалов завоевал бронзу на ЧМ-2026 по дзюдо в весовой категории до 100 кг

Российский дзюдоист Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира – 2026 в Баку, Азербайджан. В схватке за бронзу он был сильнее соотечественника Армана Адамяна.

Чемпионом мира в данной весовой категории стал грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, который в финале одолел японца Доту Араи. Вторым бронзовым призёром стал итальянец Дженнаро Пирелли.

Чемпионат мира – 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном, а также другими национальными атрибутами.