Мельникова заявила о переносе вылета российских гимнасток на ЧМ-2026 из-за отсутствия виз

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что российские гимнастки не могут улететь на чемпионат мира – 2026 в Нидерландах из-за отсутствия виз.

«У нас переносится вылет на ЧМ в связи с тем, что нет виз…Расстроилась ли я? Не особо, так как была к этому готова. Устала? Да, очень, от отсутствия чёткого плана и постоянного ожидании этого плана. Просто надеюсь на лучший исход в этой ситуации, лишь бы в финале этой истории случилось счастье. А все трудности мы преодолеем», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Ранее Федерация гимнастики России сообщила о том, что власти Нидерландов не выдали визы членам сборной России, отметив, что таким образом они ставят под угрозу участие российских спортсменов в отборе на Олимпийские игры 2028 года. Вылет россиян на турнир был запланирован на 12 октября.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла все ограничения с российских гимнастов в мае 2026 года, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами до стартов под своей эгидой.