«Готовим иски в суды». Дегтярёв — о допуске россиян к олимпийскому фестивалю без флага

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) готовит судебные иски в связи с условиями допуска российских спортсменов к зимнему Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю — 2027.

«Несмотря на то что допуск получен впервые за долгие годы, его формат расцениваем как грубое нарушение рекомендаций Международного олимпийского комитета и дискриминацию.

МОК дал чёткие рекомендации допускать российских спортсменов на международные спортивные события без ограничений, в том числе с национальной символикой. Особенно когда это касается юных спортсменов, на что отдельно обратил внимание Олимпийский саммит в декабре прошлого года.

Тем не менее Европа вновь демонстрирует избирательный подход к собственным принципам равенства.

Российским спортсменам предписано выступать под флагом ЕОК, а эмблему Олимпийского комитета России они смогут использовать на форме. Это дискриминация и отход от олимпийских ценностей фактически демарш решения МОК.

Наши юристы готовят иски в суды», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-ка