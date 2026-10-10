Инал Тасоев вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в Баку

Двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев вышел в финал чемпионата мира — 2026 по дзюдо в категории свыше 100 кг, одолев азербайджанца Джамала Гамзатханова. Это первый финал для России на ЧМ-2026, Тасоев является лидером рейтинга IJF.

В утешительном поединке данной весовой категории россиянин Валерий Ендовицкий уступил Канану Насибову из Азербайджана.

Отметим, что у женщин россиянка Мария Иванова поборется за бронзу в категории свыше 78 кг.

Чемпионат мира – 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном, а также другими национальными атрибутами.