Клепикова стала бронзовым призёром на дистанции 100 м баттерфляем на КМ в Ташкенте

Чемпионка мира российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Она показала время 55,72 секунды.

Победительницей заплыва стала бельгийка Рос Ваноттердайк с результатом 55,20 секунды. Второй результат показала Ван Ичунь из Китая со временем 55,70.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.