Клепикова стала бронзовым призёром на дистанции 100 м баттерфляем на КМ в Ташкенте
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Чемпионка мира российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Она показала время 55,72 секунды.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 100 м баттерфляй
10 октября 2026, суббота. 16:16 МСК
Окончено
1
Рос Ваноттердейк
Бельгия
55.20
2
Ван Ичунь
Китай
+0.50
3
Дарья Клепикова
Россия
+0.52
Победительницей заплыва стала бельгийка Рос Ваноттердайк с результатом 55,20 секунды. Второй результат показала Ван Ичунь из Китая со временем 55,70.
Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.
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