Егор Корнев установил мировой рекорд в плавании на 50 м баттерфляем на короткой воде

Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем в рамках этапа Кубка мира в Ташкенте. Он показал время 21,28 секунды. Россиянин побил рекорд итальянца Ноэ Понти (21,32), который держался с чемпионата мира — 2024 на короткой воде.

Второе место на этой дистанции занял австралиец Исаак Купер с результатом 21,96. Тройку лидеров замкнул Теонг Цен Вэй (Сингапур).

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.