15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Егор Корнев установил мировой рекорд в плавании на 50 м баттерфляем на короткой воде

Егор Корнев установил мировой рекорд в плавании на 50 м баттерфляем на короткой воде
Комментарии

Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем в рамках этапа Кубка мира в Ташкенте. Он показал время 21,28 секунды. Россиянин побил рекорд итальянца Ноэ Понти (21,32), который держался с чемпионата мира — 2024 на короткой воде.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 50 м баттерфляй
10 октября 2026, суббота. 16:22 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
21.28
2
Исаак Купер
Австралия
+0.68
2
Теонг Цен Вэй
Сингапур
+0.68

Второе место на этой дистанции занял австралиец Исаак Купер с результатом 21,96. Тройку лидеров замкнул Теонг Цен Вэй (Сингапур).

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.

Материалы по теме
«На соточку бы быстрее». Российский пловец повторил мировой рекорд
«На соточку бы быстрее». Российский пловец повторил мировой рекорд
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android