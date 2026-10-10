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Павел Самусенко завоевал серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе КМ в Ташкенте

Павел Самусенко завоевал серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе КМ в Ташкенте
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Российский пловец Павел Самусенко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал результат 49,17 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 100 м на спине
10 октября 2026, суббота. 16:39 МСК
Окончено
1
Питер Кутзе
ЮАР
48.21
2
Павел Самусенко
Россия
+0.96
3
Ян Чейка
Чехия
+1.63

Победителем заплыва стал Питер Кутзе из ЮАР с результатом 48,21. Тройку замкнул чех Ян Чейка (49,84).

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.

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