Павел Самусенко завоевал серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе КМ в Ташкенте

Российский пловец Павел Самусенко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал результат 49,17 секунды.

Победителем заплыва стал Питер Кутзе из ЮАР с результатом 48,21. Тройку замкнул чех Ян Чейка (49,84).

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами к стартам.