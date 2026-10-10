Ралина Гилязова завоевала золото на дистанции 50 м брассом на этапе КМ в Ташкенте

Российская пловчиха Ралина Гилязова завоевала золотую медаль на дистанции 50 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Она преодолела дистанцию за 29,76 секунды. Эта победа стала для россиянки дебютной на уровне Кубка мира.

Второе место заняла Мона Макшерри из Ирландии (29,85). Тройку лидеров замкнула бельгийка Флорин Гаспар с результатом 29,86. Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова не завоевали наград.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом и гимном к стартам.