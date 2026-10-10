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Кирилл Пригода стал бронзовым призёром КМ в Ташкенте в плавании на 200 м брассом

Кирилл Пригода стал бронзовым призёром КМ в Ташкенте в плавании на 200 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал результат 2.02,81.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 200 м брасс
10 октября 2026, суббота. 16:52 МСК
Окончено
1
Люк Барр
США
2:02.40
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.18
3
Кирилл Пригода
Россия
+0.41

Победителем заплыва стал Люк Барр из США с результатом 2.02,40. Второе место занял Каспар Корбо из Нидерландов (2.02,58).

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом и гимном.

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