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Дарья Клепикова выиграла серебро на 100 м вольным стилем на втором этапе КМ в Ташкенте

Дарья Клепикова выиграла серебро на 100 м вольным стилем на втором этапе КМ в Ташкенте
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Россиянка Дарья Клепикова выиграла серебро на дистанции 100 м вольным стилем на втором этапе
Кубка мира по плаванию в Ташкенте, Узбекистан. Спортсменка показала результат 52,04 секунды.

Первое место с рекордом Европы заняла представительница Нидерландов Маррит Стенберген (50,32). Тройку призёров замкнула польская пловчиха Катажина Васик с результатом 52,50 секунды.

Плавание. Второй этап Кубка мира — 2026. Ташкент. Женщины. 100 м вольным стилем

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 50,32.
2. Дарья Клепикова (Россия) — 52,04.
3. Катажина Васик (Польша) — 52,50.

Ранее Дарья Клепикова стала бронзовым призёром соревнований на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 55,72 секунды.

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