Дарья Клепикова выиграла серебро на 100 м вольным стилем на втором этапе КМ в Ташкенте

Россиянка Дарья Клепикова выиграла серебро на дистанции 100 м вольным стилем на втором этапе

Кубка мира по плаванию в Ташкенте, Узбекистан. Спортсменка показала результат 52,04 секунды.

Первое место с рекордом Европы заняла представительница Нидерландов Маррит Стенберген (50,32). Тройку призёров замкнула польская пловчиха Катажина Васик с результатом 52,50 секунды.

Плавание. Второй этап Кубка мира — 2026. Ташкент. Женщины. 100 м вольным стилем

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 50,32.

2. Дарья Клепикова (Россия) — 52,04.

3. Катажина Васик (Польша) — 52,50.

Ранее Дарья Клепикова стала бронзовым призёром соревнований на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 55,72 секунды.