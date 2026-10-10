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«Я целился на эти секунды». Корнев — о рекорде на этапе Кубка мира в Ташкенте

«Я целился на эти секунды». Корнев — о рекорде на этапе Кубка мира в Ташкенте
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Трёхкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев прокомментировал ранее установленный им рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем в рамках этапа Кубка мира в Ташкенте, Узбекистан. Егор показал время 21,28 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Мужчины. 50 м баттерфляй
10 октября 2026, суббота. 16:22 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
21.28
2
Исаак Купер
Австралия
+0.68
2
Теонг Цен Вэй
Сингапур
+0.68

«Я целился на эти секунды, но не думал, что это случится в Ташкенте. Я этому очень рад. Всё было супер, доволен, благодарю», — сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».

Россиянин побил рекорд итальянца Ноэ Понти (21,32), который держался с чемпионата мира — 2024 на короткой воде.

Вторым на дистанции стал австралиец Исаак Купер с результатом 21,96 секунды. Тройку лидеров замкнул Теонг Цен Вэй, представляющий Сингапур, с результатом 21,96 секунды.

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортс