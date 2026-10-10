Иван Гирёв стал серебряным призёром второго этапа КМ на дистанции 200 м вольным стилем

Россиянин Иван Гирёв стал серебряным призёром второго этапа Кубка мира по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Ташкенте, Узбекистан. Иван показал результат 1.42,81.

Золото у бельгийского спортсмена Люка Энво с результатом 1.41,44. Тройку замкнул американец Шейн Касас (1.43,04).

Плавание. Второй этап Кубка мира — 2026. Ташкент. Мужчины. 200 м вольным стилем

1. Люк Энво (Бельгия) — 1.41,44.

2. Иван Гирёв (Россия) — 1.42,81.

3. Шейн Касас (США) — 1.43,04.

Ранее на втором этапе Кубка мира россиянин Егор Корнев обновил рекорд мира на дистанции 50 м баттерфляем, показав результат 21,28 секунды.