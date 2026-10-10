Мария Иванова завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Российская дзюдоистка Мария Иванова завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку, Азербайджан. В борьбе за третье место спортсменка одолела представительницу Италии Асю Тавано в весовой категории свыше 78 кг.

Женская сборная России по дзюдо впервые в своей истории выиграла три медали за один чемпионат мира. Помимо Ивановой, бронзу завоевали Сабина Гилязова и Мадина Таймазова.

Ранее двукратный чемпион мира россиянин Инал Тасоев вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в категории свыше 100 кг. Он одолел азербайджанца Джамала Гамзатханова.

Чемпионат мира – 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном.