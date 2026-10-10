Инал Тасоев завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото в категории свыше 100 кг на чемпионате мира — 2026 по дзюдо, который проходит в Баку, Азербайджан. В борьбе за первое место он одолел азербайджанца Ушанги Кокаури. Тасоев стал трёхкратным чемпионом мира.

Также на текущем чемпионате мира по дзюдо три россиянки завоевали бронзовые медали: Мария Иванова, Сабина Гилязова и Мадина Таймазова.

Чемпионат мира — 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном.