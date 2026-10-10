15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я в шоке!» Ралина Гилязова — о победе на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте

«Я в шоке!» Ралина Гилязова — о победе на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте
Комментарии

Россиянка Ралина Гилязова прокомментировала победу на дистанции 50 м брассом на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан. Она преодолела дистанцию за 29,76. Эта победа стала для спортсменки дебютной на уровне Кубка мира.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 50 м брасс
10 октября 2026, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Ралина Гилязова
Россия
29.76
2
Мона Макшерри
Ирландия
+0.09
3
Флорин Гаспар
Бельгия
+0.10

«Очень рада участвовать в этих соревнованиях. Я в шоке, что победила!» – сказала Гилязова в эфире «Матч ТВ».

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом и гимном к стартам.

Материалы по теме
Ралина Гилязова завоевала золото на дистанции 50 м брассом на этапе КМ в Ташкенте