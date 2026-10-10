«Я в шоке!» Ралина Гилязова — о победе на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте

Россиянка Ралина Гилязова прокомментировала победу на дистанции 50 м брассом на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте, Узбекистан. Она преодолела дистанцию за 29,76. Эта победа стала для спортсменки дебютной на уровне Кубка мира.

«Очень рада участвовать в этих соревнованиях. Я в шоке, что победила!» – сказала Гилязова в эфире «Матч ТВ».

Второй этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагом и гимном к стартам.